Владимиро-Суздальский музей-заповедник запускает детский лагерь

Этим летом Владимиро-Суздальский музей-заповедник впервые запускает детский интенсив «Лето в музее». Он будет проходить в центре "ДОМ" и Музее деревянного зодчества.

Проект рассчитан на детей 8–12 лет и объединяет современные образовательные практики и творческие форматы, превращая музейное пространство в место открытий, общения и вдохновения.

9-12 июня пройдет креативная смена. Через образы мельницы, овина, амбара и колодца дети будут исследовать принципы движения, хранения и защиты, а затем создавать собственные проекты и творческие интерпретации. В программе — занятия по развитию креативного мышления с фотографом и педагогом Алёной Ручан, мастер-классы по свободному конструированию от команды PLANKY и мобильной фотографии с Анастасией Охотниковой.

17-20 июня и 12-15 августа пройдет этно-смена. Она познакомит с миром ремесел и крестьянского быта Владимирской губернии начала XX века. Дети узнают, кто такой плотник, попробуют себя в ткачестве, изучат устройство старинного дома, предметы быта и крестьянскую кухню.

21-25 июля и 4-8 августа пройдет кино-смена. Под руководством режиссера ГИТИС Анастасии Кудияровой и актрисы школы-студии МХАТ Екатерины Глушко дети пройдут полный цикл кинопроизводства: от работы с воспоминаниями и создания сценария до съемок, монтажа и итогового показа собственного короткометражного фильма.

Дети будут находится в лагере с 10 до 15 часов. Цена одного дня 3 тысячи рублей. Купить "путевку" можно на сайте ВСМЗ.