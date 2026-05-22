Во Владимире состоялась школьная тренировка на случай беспилотной опасности

В школе №36 города Владимира 21 мая состоялось инструкторско-методическое занятие на тему действий в случае беспилотной или ракетной опасности. Гостями мероприятия стали руководители всех муниципальных управлений образования Владимирской области, а также директора и заведующие школ и детских садов Владимира.

Перед собравшимися выступили исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Руслан Блинов и заместитель главы регионального чрезвычайного ведомства Павел Быков, а также замглавы администрации города Владимира Александр Шаров и начальник городского МКУ «Управление гражданской защиты» Сергей Павлов.

После обучающего занятия гостям продемонстрировали углубленное укрытие школы №36, а также локации для укрытий в самой школе, включая коридор и класс, в котором ребята и учитель спрятались за баррикадой из парт.

Теперь полученный опыт руководители учреждений должны распространить на свои школы и детские сады. Тренировки по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям будут проводить во всех школах и детских садах Владимирской области систематически.