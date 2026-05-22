Во Владимирской области в выходные ожидается высокая пожарная опасность

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 23 по 25 мая в регионе ожидается высокая пожарная опасность 4 класса. В связи с этим повышаются риски возникновения природных пожаров с переходом огня на жилые дома.

Согласно прогноза Владимирского гидрометцентра, в ночь на 23 мая температура воздуха опустится до отметок от +11 до +16 градусов по Цельсию, ветер подует с запада и северо-запада со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Возможен кратковременный дождь местами с грозой и градом, при грозе порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. При этом температура воздуха составит от +22 до +27 градусов.

В ночь на 24 мая температура опустится до значений между +8 и +13 градусами, в то время как днем столбики термометров установятся на отметках от +20 до +25 градусов. Местами возможен небольшой дождь, направление и скорость ветра не изменятся.

Владимирцам и гостям региона следует быть внимательными и осторожными. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».