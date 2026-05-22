НовостиОбщество22 мая 2026 11:48

Педагог из Вязников будет бороться за звание «Учитель года России»

Пока учитель стала лучшей на региональном уровне
Виктория СУХОВА
Фото Министерства образования Владимирской области

20 мая во Владимире наградили победителя и лауреатов конкурса «Педагог года Владимирской области – 2026». Конкурс проводится уже 35 лет, за это время в нем приняли участие 786 педагогов приняли в нём участие. При этом 12 учителей стали лауреатами всероссийского конкурса.

В этом году на конкурс поступило свыше 50 заявок. В очном туре за победу сражались 30 специалистов. В итоге Педагогом года Владимирской области признана Ада Симачевская, учитель русского языка и литературы школы №9 Вязниковского района. Теперь она представит регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

«Это один из самых счастливых моих дней, и я надеюсь, что такие же ощущения испытаю на Всероссийском конкурсе. Люблю свою профессию, школу, в которой работаю, и очень горжусь своим преподавателем-наставником», – сказала Ада Симачевская.