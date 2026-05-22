В Александрове обманутая женщина отдала аферистам 7 миллионов рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 21 мая в полицию Александрова обратилась 35-летняя местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой мошенников.

Установлено, что ранее ей позвонил с неизвестного номера некий гражданин, представившийся сотрудником «Почты России» и заявивший, что ей пришла посылка. Для получения бандероли «сотрудник почты» попросил пройти авторизацию в приложении и назвать код.

Женщина сделала, как ее просили, после чего ей пришло сообщение о входе в аккаунт на Госуслугах, после чего начались звонки то от «сотрудников ФСБ», то от «сотрудников Росфинмониторинга».

Во всех случаях звонившие утверждали, что со счета женщины произошла попытка перевода денег на счет иностранного государства, за что ей грозит уголовное наказание. Тут же ей предложили «обезопасить» деньги.

Поддавшись на уловки мошенников, жительница Александрова через городской банкомат и криптообменник в бизнес-центре Москвы перевела жуликам 7 миллионов рублей, и лишь после этого поняла, что ее обманули.

Расследование уголовного дела по факту мошенничества продолжается. Несмотря на неоднократные предупреждения, владимирцы продолжают попадаться на нехитрые уловки аферистов. В связи с этим в полиции еще раз просят никогда не переводить деньги незнакомцам, чтобы те ни говорили. В случае сомнений следует обязательно позвонить по телефонам «102» или «02» в полицию, либо на телефон доверия УФСБ России по Владимирской области по номеру 8 (4922) 40-25-31.