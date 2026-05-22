Во Владимире сотрудницам кафе не выплатили зарплату при увольнении

. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщают Прокуратура Владимирской области и региональное СУ СК России, надзорное ведомство Владимира провело проверку по обращению двух местных жительниц, которые ранее трудились в одной из местных кофеен.

Проверкой установлено, что девушки работали бариста в кафе на проспекте Строителей, но трудовые договоры с ними не заключили. При увольнении с ними не произвели окончательный расчет на сумму более 50 тысяч рублей.

По результатам проверки городской прокурор обратился в суд с иском об установлении факта трудовых отношений. Также надзорное ведомство потребовало взыскать пользу девушек саму сумму зарплаты и компенсацию морального вреда, а также компенсацию за ее задержку.

Суд это требование удовлетворил и сейчас судебные приставы завели исполнительное производство на хозяйку кафе, которая ранее ссылалась на финансовые трудности. Также материалы проверки были направлены в региональный Следком, и теперь по факту невыплаты зарплаты свыше двух месяцев расследуется уголовное дело.

Фактическое восстановление прав экс-работниц находится на контроле прокуратуры.