Владимирским многодетным семьям сохранят пособие при небольшом превышении дохода

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

22 мая состоялось внеочередное заседание Заксобрания региона. На нем был рассмотрен лишь один вопрос. Он касался выплаты единого пособия многодетным семьям. Надо отметить, что норма была изменена на федеральном уровне.

Теперь многодетные семьи не будут лишаться пособия, если их доходы будут превышать прожиточный минимум не более чем на 10 процентов. Выплату продлят еще на год, при этом она оставит 50 процентов.

Таким образом, 270 семьям Владимирской области автоматически сделают перерасчет. Они получат выплату в размере 8 910 рублей, поскольку детский прожиточный минимум составляет 18 820 рублей.

- Очень важно, что изменения позволят увеличить количество семей, которые будут получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка семьями с 3 и более детьми, - отметила председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова. - Поэтому все депутаты проголосовали за данное решение.