Во Владимире 10 человек эвакуировано во время пожара в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 21 мая в 16.10 диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях приняли сигнал из Владимира, где произошел пожар в доме №13 «Б» по улице Безыменского.

На место ЧП немедленно выехали 22 сотрудника МЧС на семи пожарных машинах. Как оказалось на месте, возгорание случилось в квартире на пятом этаже. Пожарные локализовали и ликвидировали пламя на площади 15 квадратных метров. Из дома эвакуировали 10 человек, все они вышли на улицу самостоятельно. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.