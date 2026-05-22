Во Владимирской области восстановят Гороховецкий судостроительный завод

В ходе своей пресс-конференции губернатор Владимирской области Александр Авдеев затронул тему судьбы Гороховецкого судостроительного завода. Как известно, в соответствии с указом Президента России его акции были переданы в собственность региона.

Данное предприятие активно работал до 1995 года и строило буксиры и баржи. По словам Александра Авдеева, сейчас это предприятие находится в не самом лучшем состоянии, так что его предстоит возрождать.

Глава региона отметил, что потенциал у Гороховецкого судостроительного завода большой, и в перспективе на нем могут работать до 2000 человек, что позволит жителям Гороховца не уезжать в другие регионы.