Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 8:37

Владимирские общественники определились с памятником участникам СВО

Его установят в сквере за Домом культуры молодежи
Виктория СУХОВА
фото с сайта администрации Владимира

фото с сайта администрации Владимира

21 мая рабочая группа при Общественной палате области подвела итоги конкурса на лучший проект памятника участникам СВО.

По итогам народного голосования, было определено 3 лидера - проект Ирины Макаровой и Максима Батаева, композиция Михаила Блинова и проект скульптора Игоря Черноглазова и архитектора Евгения Усенко.

В итоге члены рабочей группы выбрали победителем проект Ирина Макаровой и Максима Батаева. Их монумент представляет боевую группу: командир-штурмовик, снайпер и оператор дронов. Памятник планируют установить в сквере за Домом культуры молодежи.

Что же касается мемориала участникам всех локальных конфликтов, то его планируют открыть на территории Военно-патриотического сквера к 9 мая 2029 года.