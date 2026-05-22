Владимирские общественники определились с памятником участникам СВО

фото с сайта администрации Владимира

21 мая рабочая группа при Общественной палате области подвела итоги конкурса на лучший проект памятника участникам СВО.

По итогам народного голосования, было определено 3 лидера - проект Ирины Макаровой и Максима Батаева, композиция Михаила Блинова и проект скульптора Игоря Черноглазова и архитектора Евгения Усенко.

В итоге члены рабочей группы выбрали победителем проект Ирина Макаровой и Максима Батаева. Их монумент представляет боевую группу: командир-штурмовик, снайпер и оператор дронов. Памятник планируют установить в сквере за Домом культуры молодежи.

Что же касается мемориала участникам всех локальных конфликтов, то его планируют открыть на территории Военно-патриотического сквера к 9 мая 2029 года.