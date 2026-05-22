Во Владимирской области в 2026 году трое детей выпали из окон

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, с наступлением тепла сотрудники полиции начали мероприятия по профилактике несчастных случаев с детьми.

В регионе на текущей неделе стартовала межведомственная операция «Подросток», в ходе которой стражи порядка и представители власти ведут беседы с детьми и их родителями, посещают места досуга подростков и раздают им памятки.

В ходе рейда во Владимире уже был зарегистрирован факт купания ребенка без сопровождения родителей, с детьми провели беседу и передали их маме. Теперь родителей могут оштрафовать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Кроме того, полицейские напомнили самим родителям о необходимости быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Особенно это касается отпирания окон в квартирах. По сведениям регионального УМВД, в текущем году произошло уже три факта выпадения детей из окон, во всех случаях малыши получили травмы. Поэтому мамам и папам следует быть особенно внимательными.