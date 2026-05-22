Во Владимире мужчина пытался сдать экзамен на права при помощи шпионской техники

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области и областная прокуратура, 47-летний житель Владимира обвиняется в незаконном приобретении специальных технических устройств для негласного получения информации.

По версии следствия, в 2024 году мужчина был лишен водительского удостоверения за нетрезвую поездку, в связи с этим в 2025 году он вновь решил получить права, для чего требовалось сдать теоретический экзамен в Госавтоинспекции, однако экзамен был провален.

Тогда владимирец связался с другим 43-летним жителем Владимира, который пообещал ему помочь за 60 тысяч рублей.

Так, 2 августа 2025 года мужчины встретились на одной из улиц областного центра. В ходе встречи «специалист» передал своему клиенту набор технических устройств: микронаушник, радиостанцию и радиопередатчик, которые закрепили скотчем под футболкой экзаменуемого, на которой была замаскированная под пуговицу камера.

В таком виде автолюбитель пришел на экзамен в РЭО отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, а находившийся поблизости 43-летний помощник диктовал ему правильные ответы.

Однако как поведение, так и внешний вид экзаменуемого навели сотрудников ГАИ на подозрения, которые подтвердились при проверке. Шпионские устройства у него изъяли.

На днях расследование уголовного дела было завершено и оно направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд с утвержденным обвинительным заключением. Продавец шпионских гаджетов также стал фигурантом другого уголовного дела — за сбыт спецустройств.

Напомним: ранее точно такой же случай произошел в Кольчугино. В итоге экзаменуемый и его помощник получили крупные штрафы.