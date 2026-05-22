В Петушинском районе обнаружена масса нарушений на мусорном полигоне в Бабанино

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, региональное природоохранное надзорное ведомство проверило работу крупного мусорного полиогна в районе деревни Бабанино Петушинского района.

Оказалось, что в озоне размещения отходов в нарушение требований закона часть мусора непересыпали изолирующим грунтом. Также часть отходов складывали вне мест с твердым покрытием, что может повредить почве. Кроме того, мусор не защищен от дождя и ветра, что тоже может создавать опасность для природы.

Кроме того, в месте выгрузки отходов не установлены переносные ограждения, которые предотвращают разлетание мусора при разгрузке мусоровозов. Также не очищены от отходов фильтрационные канавы и канавы для отвода поверхностных стоков, а на выезде с территории полигона не работает дезинфицирующая установка для машин.

Наконец, отходы были обнаружены на участке Собинского лесничества на площади 0,1 гектара. На руководителя АО «Полигон» и на само предприятие по всем данным фактам был составлен ряд административных протоколов, им грозят крупные штрафы.

Стоит отметить, что буквально на днях на полигоне в Бабанино вспыхнул пожар. По информации администрации Петушинского округа, он был локализован и ликвидирован при содействии подразделений ГУ МЧС России по Владимирской области.