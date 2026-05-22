Владимирские предприятия получат 323 миллиона рублей на расходы по охране труда

. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Отделение Социалного фонда России по Владимирской области, более 270 владимирских предприятий подали заявку на компенсацию расходов по охране труда в 2026 году. Региональное отделение СФР одобрило заявления на сумму 323 миллиона 388 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что с 2025 года работодателям стало проще получить разрешение на финансирование мероприятий по хохране труда. Для этого достаточно подать в отделение СФР по региону заявление вместо пакета документов. Главное — успеть до 1 августа 2026 года. Сделать это можно через портал Госуслуг.

Главным условием является отсутствие долгов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размер возмещения составляет до 20 процентов от суммы страховых взносов за предыдущий год.

По всем вопросам владимирские работодатели могут обратиться в региональное отделение СФР по телефону 8 (4922) 53-39-28 кроме субботы и воскресенья.