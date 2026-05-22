Во Владимире прокуратура требует ограничить доступ к «Дуброва парк-2»

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, после публикации в СМИ об открытом доступе детей в пятый корпус проблемного ЖК «Дуброва парк-2», надзорное ведомство Владимира провело проверку.

В ходе выезда на объект прокуроры действительно встретили на стройке подростков, при этом целостность забора вокруг недостроя была нарушена, а внутри здания находились стройматериалы застройщика, которые никто не охраняет.

По мнению надзорного ведомства, подобная ситуация угрожает жизни и здоровью неограниченного круга людей, включая детей. С учетом того, что прежний застройщик ООО «ИнтерСтройВладимир» признан банкротом, а его руководитель Игорь Другов вместе с сыном и компаньоном находятся под уголовным судом, прокуратура внесла представление в адрес конкурсного управляющего, потребовав ограничить доступ на строящийся объект.

Напомним — именно корпус №5 ЖК «Дуброва парк-2» является самым проблемным — готов лишь каркас в несколько этажей, в связи с чем обманутым дольщикам предлагаются компенсации вместо долгожданного жилья, с чем сами люди не согласны. Эта история продолжается уже не один год, и пока именно по пятому корпусу перспектив мало.