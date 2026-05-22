В Судогде завершают озеленение «Поляны сказок»

фото с сайта Правительства Владимирской области

22 мая в Судогде завершится проект по озеленению сквера «Поляна сказок». Он реализуется администрацией округа и компанией Greenworks. Будут высажены деревья и декоративные кустарники: тополь белый, клён остролистный, декоративная яблоня, ель колючая, сирень, гортензия, спирея, можжевельник и кизильник.

Проект направлен на то, чтобы сделать «Поляну сказок» более зелёной, уютной и привлекательной для жителей и гостей Судогды. Новые растения помогут создать выразительные природные акценты, обновить внешний вид общественного пространства и при этом сохранить его назначение как места для прогулок, отдыха, детских активностей и городских мероприятий.