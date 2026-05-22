Над Владимирской областью в ночь на 22 мая сбиты украинские беспилотники

Как сообщает Правительство Владимирской области со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации, в течение ночи 22 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 217 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В общей сложности беспилотники сбили над 18 регионами, включая Владимирскую область.

Сколько именно БПЛА было перехвачено именно над Владимирской областью, региональные власти не уточнили, попросив жителей и гостей региона соблюдать необходимые меры безопасности.