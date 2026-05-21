Представители ВСМЗ стали лауреатами национальной премии в области музейного дела

Как сообщает Владимиро-Суздальский музей-запоаведник, 20 мая в Москве состоялась третья церемония вручения премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева. Это событие является одним из главных событий для всех музеев России.

На сцене Малого театра к присутствующим обратилась министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Представители ВСМЗ стали лауреатами в двух номинациях. Так, Вера Берченева получила награду в номинации «Музейный хранитель», а почетный президент ВСМЗ Алиса Ивановна Аксенова — в номинации «Служение делу».

В музее отметили, что получение сразу двух наград национальной премии Лихачева является особой честью и признанием вклада сотрудников в сохранение музейного дела России.