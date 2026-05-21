В Суздале разработают правила для плавательных средств по Каменке

В последнее время по суздальской Каменке то и дело курсируют речные трамвайчики, плавают лодки и сапы. Жители всерьез опасаются за водную артерию.

На своей пресс-конференции губернатор Александр Авдеев сравнил Каменку с Тверской улицей в Москве или МКАДом и заявил о необходимости регулирования движения.

- Каменка стала тесной. Но вопрос не в количестве судов, а в интенсивности. Необходимо определить нагрузку, для этого можно использовать опыт Санкт-Петербурга. К 2027-2028 годам суда должны перейти на электрические двигатели - это и экологично, и скорость меньше, - отметил губернатор.