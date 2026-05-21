Во Владимире ограничат движение машин в районе улицы Пушкарской

Как сообщает администрация города Владимира, для продолжения работ по возведению автодороги от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской вдоль садов за ДТЮ, с 25 мая по 1 июля будет введено ограничение движения машин на участке проезжей части вдоль ДТЮ (улица Мира, 8) до дома №44 по улице Пушкарской.

На это время проехать к жилым домам можно будет по новой построенной дороге со стороны Лыбедской магистрали.

Водителям следует учесть эту информацию при планировании своих поездок и заранее продумывать маршруты.