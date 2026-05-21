В Камешковском округе починили разбитую дорогу в селе Гатиха

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Камешковского округа провело проверку в сфере безопасности дорожного движения. В ходе выезда в село Гатиха обнаружилось, что проезжая части дороги, проходящей по улицам Шоссейная, Садовая и Новая серьезно разбита: на ней зафиксированы многочисленные выбоины, размер которых превышал допустимые значения.

В связи с этим надзорное ведомство внесло представление начальнику МУ УЖКХ Камешковского округа, потребовав привести дорогу в порядок.

После этого ремонт был сделан и дорога получила щебеночное покрытие.