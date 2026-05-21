Владимирских педагогов приглашают к участию в занятиях по профориентации

В проекте примут участие школьники 6–11 классов, для них будут организованы занятия, профессиональные пробы на базе колледжей, экскурсии на предприятия, а также встречи с представителями востребованных профессий. Особое внимание уделят знакомству с ключевыми отраслями экономики Владимирской области, чтобы ребята могли сделать осознанный выбор будущей карьеры.

В связи с этим стартовала регистрация для новых педагогов-навигаторов, которые будут помогать школьникам в профессиональном самоопределении. Педагоги и наставники пройдут специальное обучение, чтобы грамотно сопровождать школьников на всех этапах проекта. В этом сезоне акцент сделан на ранней диагностике интересов подростков.

В качестве педагогов-навигаторов могут выступать педагогические работники основного, среднего общего и дополнительного образования. На официальном сайте проекта кандидаты могут узнать подробную информацию, а также направить заявку в муниципальное управление образования до 25 мая 2026 года. Задать вопросы и получить консультацию можно отправив письмо на почту регионального координатора проекта bvbvladimir@bk.ru.