Во Владимирской области 100 случаев мошенничества совершено с участием такси

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, только за первые четыре месяца текущего года в регионе зарегистрировано более 100 фактов мошенничества, в которых так или иначе фигурировали службы такси. Чаще всего таксистов привлекали для перевозки курьеров, забирающих деньги у обманутых людей, либо для перевозки посылок с деньгами.

Чтобы исключить подобные факту, сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями регионального УМВД провели во Владимире профилактическое мероприятие с руководителями служб такси. Им рассказали о схемах вовлечения таксистов в аферы и рассказали, как можно определить в клиенте потенциальную жертву удаленных мошенников.

В завершение встречи руководителям служб такси раздали памятки с контактами полицейских, чтобы при необходимости можно было вовремя проинформировать правоохранительные органы о возможно совершаемом преступлении.