В Петушинском округе прокуратура потребовала починить пострадавший от пожара дом

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, на прием к областному прокурору Ивану Грибову пришли жители многоквартирного дома с улицы Заречная города Костерево, которые пожаловались на то, что их подъезд, пострадавший от пожара, не желают приводить в порядок.

В ходе проверки было установлено, что на пятом этаже в результате возгорания пострадали краска и штукатурка на стенах, а также потолки. Также в подвале были обнаружены утечки на трубах холодной воды.

В управляющую организацию неоднократно поступали жалобы жильцов с требованием провести ремонт, но та не принимала меры. В связи с этим надзорное ведомство по результатам проверки обратилось в Петушинский районный суд, потребовав обязать управкомпанию провести ремонт дома.

Суд удовлетворил это требование. И сейчас ремонт проведен, а инженерные системы в подвале починили.

Кроме того, на управляющую компанию был составлен административный протокол по факту нарушения лицензионных требований по управлению многоквартирными домами.