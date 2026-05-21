Экс-мэр Владимира Дмитрий Наумов находится на СВО

На проходившей 21 мая пресс-конференции губернатора Владимирской области Александра Авдеева стала известна дальнейшая судьба экс-мэра Владимира Дмитрия Наумова. Оказалось, что он вовсе не сидит в тюрьме, а находится в зоне проведения СВО.

Напомним, что в январе 2026 года Дмитрия Наумова приговорили к 8 годам исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки, то есть в размере 11 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий на срок 5 лет. Такой срок ему дали за получение взяток от представителей так называемой "кладбищенской мафии", что на какое-то время захватила в свои руки управление Улыбышевским кладбищем.

Губернатор Александр Авдеев, по его словам, предупреждал Наумова о том, что с кладбищенской темой надо разбираться осторожно. В итоге, глава региона свел все к мысли, что "каждый сам для себя выбирает, насколько он чистоплотен и порядочен".

Надо отметить, что еще в ходе судебного разбирательства Наумов просил отправить его в зону СВО для исправления ошибок, которые он совершил. Получается, что его просьбу услышали и приняли.