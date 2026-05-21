НовостиОбщество21 мая 2026 8:44

Авдеев: на пост министра здравоохранения Владимирской области есть три кандидата

Сейчас проходит согласование кандидата в Минздраве РФ
Алексей СУХОВ
Врачи с нетерпением ждут, кто же возглавит Министерство.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На пресс-конференции губернатора Владимирской области Александра Авдеева прозвучала крайне важная для региона информация - оказалось, что долго пустующее место министра здравоохранения региона вскоре может оказаться занято.

Как рассказал Александр Авдеев, в данный момент есть три кандидата на пост регионального министра здравоохранения. Сейчас проходит согласование с Министерством здравоохранения РФ, после чего будет объявлено кто возглавит ведомство.

"То, что нет министра, не значит, что его работу никто не делает", - заявил при этом губернатор, подразумевая, что медицину региона продолжает курировать кто-то из Правительства. Скорее всего, речь идет о вице-губернаторе Владимире Куимове.