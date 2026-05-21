Для детей создали аудиогиды по Суздалю и Владимиру

Правительство Владимирской области сообщило, что в рамках проекта «Проводники смыслов. Голоса» были созданы аудиогиды для детей по Владимиру и Суздалю. Появились они в рамках одного из трех направлений «Россия глазами юных экскурсоводов», в рамках которого дети из разных городов страны озвучивают аудиогиды для сверстников.

Из аудиопрогулки по Суздалю юные путешественники и их родители узнают, как больше тысячи лет назад на берегах реки Каменки вырос белокаменный кремль, а вокруг него – монастыри, деревянные церкви и уютные домики с резными наличниками. Гид рассказывает об истории города, знаменитых суздальских огурцах и традициях, которые живы до сих пор. Отдельные выпуски посвящены Музею деревянного зодчества, Спасо-Евфимиеву монастырю и Дню Огурца.

В серии про областную столицу говорится об истории, архитектуре, достопримечательностях, выдающихся личностях и культурных традициях нашего края. Слушателям рассказывают, как появился город на реке Клязьме, кто построил Золотые ворота и Успенский собор, как Владимир пережил нашествие врагов и стал частью «Золотого кольца».