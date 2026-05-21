Авдеев обещает, что к концу года центр Владимира избавится от строительных лесов

Фото из социальных сетей Правительства Владимирской области.

В здании владимирского драмтеатра стартовала пресс-конференция Губернатора Владимирской области Александра Авдеева. И глава 33 региона с порога задал высокий темп.

В частности, он пообещал, что до конца 2026 года центр Владимира начнет избавляться от строительных лесов. В частности, к декабрю обещают снять леса с Золотых ворот. При этом внутри работы пока продолжатся – требуются дополнительные работы по консервации живописи.

А осенью откроется фасад первой школы, что стоит напротив драмтеатра. Также губернатор заявил, что у областных властей есть идея сделать на Театральной площади каток в зимнее время. Больше подробностей с пресс-конференции мы сообщим позднее. Следите за обновлениями.