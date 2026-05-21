Во Владимирской области запустили десятки проектов для активного долголетия

Правительство Владимирской области сообщает, что в регионе в рамках нацпроекта «Семья» реализуется программа «Активное долголетие», цель которой вовлечь пенсионеров в активную жизнь, ведь движение - это жизнь.

В общей сложности в регионе реализуется больше 100 проектов активного долголетия. Ежегодно проводится свыше 5 тысяч мероприятий с участием более 33 тысяч пенсионеров. Областные власти особенно гордятся тем, что 20 практик из Владимирской области признаны лучшими по стране и их опыт перенимается в других субъектах РФ.

Среди тех проектов, что рекомендуют другим регионам, называются "Университет «третьего возраста»", проекты Петушинского комплексного центра "Танцы для всех" и "Школа редких рукоделий", проект из Суздальского округа "Музыкальная и ретро-фототерапия" для мужчин 60+ и другие. Также в области действует практика приёмных семей для пожилых людей, всего в регионе их 143. Эта технология помогает одиноким пенсионерам обрести семью и домашний уют, а принимающая сторона получает поддержку от государства. Наконец, благодаря активистам из Вязниковского района и проекту «Я – гид», для жителей и гостей региона регулярно проводятся экскурсии по усадьбе Храповицкого, Мстёре и местам воинской славы.ё