В Юрьев-Польском прошли похороны погибшего в зоне СВО военнослужащего

19 мая в Юрьев-Польском муниципальном округе простились с рядовым Андреем Родиным, который погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает на своей странице в ВК муниципальное казенное учреждение "Юрьев-Польский Центр муниципальных услуг".

Прощание с Андреем Родиным состоялось на его исторической родине в селе Срогужино, где он родился в июне 1981 года. Военнослужащий в сентябре 2023 года заключил контракт с Министерством обороны РФ на военную службу, которую проходил в должности механика-водителя мотострелкового отделения в зоне проведения Специальной военной операции. Андрей погиб при выполнении боевых задач.

Власти Юрьев-Польского муниципального округа вырадили соболезнования семье военнослужащего. В комментариях к посту жители Юрьев-Польского округа присоединяются к соболезнованиям и говорят о вечной славе и светлой памяти воину.