Во Владимирской области началась обработка дорог от борщевика и амброзии

фото ДСУ-3

Во Владимирской области стартовала масштабная обработка дорог от борщевика Сосноввского и амброзии.

Обследование показало, что заражено около 600 гектаров. Больше всего — в Юрьев-Польском, Александровском, Кольчугинском округах и округе Муром, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона

Метод борьбы эффективный: опрыскивание гербицидами. Дороги обработают дважды за сезон. Первый этап уже идет в Александровском, Кольчугинском, Гусь-Хрустальном и других районах. Второй этап — в августе. От амброзии будут избавляться с мая по сентябрь.