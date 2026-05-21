НовостиОбщество21 мая 2026 6:53

Во Владимирской области началась обработка дорог от борщевика и амброзии

Зараженная площадь составляет около 600 гектаров
Виктория СУХОВА
фото ДСУ-3

Во Владимирской области стартовала масштабная обработка дорог от борщевика Сосноввского и амброзии.

Обследование показало, что заражено около 600 гектаров. Больше всего — в Юрьев-Польском, Александровском, Кольчугинском округах и округе Муром, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона

Метод борьбы эффективный: опрыскивание гербицидами. Дороги обработают дважды за сезон. Первый этап уже идет в Александровском, Кольчугинском, Гусь-Хрустальном и других районах. Второй этап — в августе. От амброзии будут избавляться с мая по сентябрь.