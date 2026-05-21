В Кольчугино прокуратура требует установить светофоры у школ

В Кольчугино прокуратура совместно со специалистами Госавтоинспекции проверили безопасность дорожного движения у образовательных учреждений.

Было установлено, что нерегулируемые пешеходные переходы, расположенные вблизи образовательных учреждений, не обозначены специальными светофорами. Это создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью.

Кольчугинской межрайонной прокуратурой направлено исковое заявление об обязании установить светофоры у образовательных учреждений, которое судом удовлетворено.

В настоящее время выделено финансирование. Возле одного образовательного учреждения – Средней школы №5 светофор уже установлен.