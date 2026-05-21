Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 6:36

В Кольчугино прокуратура требует установить светофоры у школ

Сейчас школьники переходят дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Виктория СУХОВА
фото прокуратуры Владимирской области

фото прокуратуры Владимирской области

В Кольчугино прокуратура совместно со специалистами Госавтоинспекции проверили безопасность дорожного движения у образовательных учреждений.

Было установлено, что нерегулируемые пешеходные переходы, расположенные вблизи образовательных учреждений, не обозначены специальными светофорами. Это создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью.

Кольчугинской межрайонной прокуратурой направлено исковое заявление об обязании установить светофоры у образовательных учреждений, которое судом удовлетворено.

В настоящее время выделено финансирование. Возле одного образовательного учреждения – Средней школы №5 светофор уже установлен.