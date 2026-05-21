Начальник Гостехнадзора провел прием граждан в Селивановском округе

20 мая в Красной Горбатке прошёл личный приём граждан. Его провёл начальник областной инспекции Гостехнадзора Юрий Суслов, сообщает издание Горбатка.Ру.

Вообще в мае представители Государственной инспекции оказали Селивановскому муниципальному округу пристальное внимание. Дело в том, что главный государственный инженер-инспектор по Селивановскому району Игорь Гусев провел в начале мая плановый технический осмотр сельскохозяйственной техники в ООО "Губино".

На осмотр было предоставлено 42 единицы самоходной техники. Инспектор проверил исправность рулевого управления, тормозной системы, световых и звуковых приборов. Также проведена сверка номерных узлов и агрегатов с данными регистрационных документов, соответствие ГОСТ по установке государственных регистрационных знаков, наличие удостоверений трактористов-машинистов, полисов ОСАГО и так далее.

Все 40 единиц техники по итогам проверки были признаны исправными и готовыми к работе. На всю исправную технику выданы свидетельства о прохождении технического осмотра сроком на 1 год.