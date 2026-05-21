Во Владимире убирают гаражи на месте, где планируют построить ФОК

Во Фрунзенском районе продолжают принудительно сносить гаражи на территории между улицами Фестивальной и 40 лет Октября.

Как пояснил и.о. главы администрации Фрунзенского района Сергей Мурыгин, с начала года из 130 строений ликвидировано уже около 50. Ранее около 20 гаражей были добровольно ликвидированы владельцами.

Всего же уже выявлено более 2000 незаконных гаражей. Сотрудники администрации продолжают работу по установлению владельцев гаражей.

Как подтвердил депутат горсовета Пётр Белков, на освобожденной территории построят физкультурно-оздоровительный комплекс, открытые площадки для занятий командными видами спорта, зоны с уличными тренажёрами и гимнастическими снарядами. Также в планах создать сквер и парковочную зону для жителей близлежащих домов.

Реализация проекта займет несколько лет.