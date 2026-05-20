Во Владимире состоялся рейд по проверке иностранцев, работающих на стройках

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники регионального главка полиции совместно с коллегами из городского УМВД при поддержке Росгвардии совершили выезды на стройки Владимира, на которых трудятся мигранты.

Представители силовых ведомств проверили документы у 79 иностранцев, в том числе проверяли наличие права нахождения в России, а также права на трудовую деятельность.

В результате оказалось, что 10 человек работают без разрешений, а трое и вовсе находились в стране незаконно. Сейчас началась процедура выдворения нарушителей за пределы государства.

Кроме того, два иностранца оказались зарегистрированы в квартире Гусь-Хрустального, хотя фактически с момента въезда в Россию работали во Владимире.

В общей сложности по итогам рейда составлено 15 административных протоколов. Также решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности за использование труда нелегалов.