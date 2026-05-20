Жители Владимира жалуются на отделение почты, работающее один день в неделю

В социальных сетях Владимира распространились фотографии, сделанные возле отделения «Почты России» на улице Нижняя Дуброва, 29. По словам местных жителей, это отделение в последнее время работает всего один день в неделю — по вторникам с 9 до 10 часов утра, а на днях и вовсе не открылось. Таким образом около 50 человек, которые пришли на почту по своим делам, не смогли ничего сделать.

По словам владимирцев, сотрудники почты были на месте, но объяснить причины произошедшего к ним никто не вышел.

Следует отметить, что на работу почты давно уже жалуются многие жители Владимирской области. «Почта России» ранее в ответ на наши вопросы по подобным ситуациям предложила жителям обращаться по всем вопросам в контактный центр предприятия по телефону 8-800-100-00-00.