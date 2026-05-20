НовостиПроисшествия20 мая 2026 8:23

В Александровском округе отец стал фигурантом дела за купленный сыну питбайк

Во Владимирской области отца ребенка обвиняют в вовлечении сына в опасное занятие
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 44-летний житель деревни Козлаково Александровского муниципального округа обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение заведомо опасных для его жизни и здоровья действий.

По версии следствия, летом 2024 года мужчина купил сыну за 70 тысяч рублей питбайк Regilmoto Pilot, являющийся спортинвентарем, не имеющий указателей поворота и зеркал заднего вида и вообще не предназначенный для поездкам по дорогам.

При этом отец систематически разрешал сыну кататься на нем. В итоге 10 июня 2025 года на 84 километре трассы «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» юный водитель начал выезжать с обочины и не уступил дорогу легковому автомобилю «Ниссан Альмера», в результате чего получил тяжелые травмы и был доставлен в медучреждение в Московской области. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

По результатам прокурорской проверки следователи СК приняли решение завести уголовное дело, расследование которого продолжается.