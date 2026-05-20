Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 12,8%

Во Владимирской области снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с прошлой неделей показатель заболеваемости уменьшился на 12,8%.

За медицинской помощью в больницы региона обратилось 4940 человек, в учреждения Владимире – 1 149. Болеть стали меньше пациенты всех возрастов, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области провел 521 исследование. Были выявлены риновирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, бокавирусы.