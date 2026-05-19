Во Владимирской области высадили шесть тысяч сеянцев сосны

18 мая на территории Заречного лесничества Болдинского участкового лесничества Владимирской области Автономная некоммерческая организация «Древо жизни» провела акцию по высадке шести тысяч сеянцев сосны.

Надо отметить, что организация подписала соглашение с региональным Министерством лесного хозяйства о лесовосстановлении на землях лесного фонда. По предварительным оценкам, реализация проекта позволит поглотить порядка 550 тонн СО2 за 15 лет, что равно выбросам от производства 116000 пачек бумаги.

Мероприятия по лесовосстановлению будут проводиться на участках, пострадавших от лесных пожаров на территориях Заречного лесничества и Ковровского лесничества.

На территории Ковровского лесничества в рамках климатического проекта мероприятия проведены, площадь составила 3,6 гектара, было высажено более 16 тысяч сеянцев сосны.

«На территории Заречного лесничества в текущем году площадь посадки составит 31,4 гектара, на которой будет посажено более 150 тысяч сеянцев, из них 6 тысяч уже посажено», - отметил заместитель министра лесного хозяйства региона Алексей Кузнецов.

По словам советника директора по научному обеспечению АНО «Древо жизни» Владимира Дмитриева, в 2022 году эти земли Заречного лесничества пострадали от лесных пожаров. Из-за жары и засухи локальные очаги возникали то тут, то там. В августе дым от лесных пожаров доходил даже до Москвы.

В акции также приняли участие представители Владимирского лесхоза, Заречного лесничества, администрации Петушинского района, студенты Муромцевского лесотехнического техникума, школьники движения «Волонтеры Победы» и местные жители.