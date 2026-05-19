Владимир Гарев покинул пост заместителя главы администрации города Владимира

В администрации города Владимира сообщили, что заместитель главы администрации областного центра Владимир Гарев ушел с должности в связи с истечением контракта. Продлевать его он отказался исключительно добровольно.

Стоит напомнить, что минувшей зимой во время обильных снегопадов временно остававшийся на посту градоначальника Гарев попал в больницу с сердечной недостаточностью и до сих пор восстанавливается. Именно состояние здоровья послужило одной из главных причин отказа продлить контракт, так как процесс восстановления не закончен.

В мэрии добавили, что речь не идет об окончательном уходе на пенсию: есть вероятность, что после того, как Владимир Гарев полностью поправится, он сможет занять другую муниципальную должность.

Кто станет новым вице-мэром вместо него, пока не уточняется.