Во Владимирской области набирают добровольцев в отряд "БАРС"

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев написал в своем личном канале в мессенджере MAX, что в регионе создается отряд "БАРС-Владимир" для защиты Владимирской области от БПЛА.

При этом глава региона сразу уточнил, что набор в состав отряда мобилизационного резерва проводится на добровольной основе. И туда уже записались 50 человек.

По сообщению губернатора Авдеева, служба в "БАРС-Владимир" не предусматривает отправку в зону специальной военной операции. Она проходит только во Владимирской области, это будет зафиксировано в контракте. Выплаты за прохождение службы будут различными, но начинаться будут от 100 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены премии за выполнение боевых задач. В довершение ко всему, службу в отряде можно совмещать с основной работой.

Впрочем, на время основную работу все же придется оставить, так как вначале участник "БАРС-Владимир" уезжает на военные сборы длиной два месяца. А если участник отряда захочет, они могут быть продлены. При этом Правительство 33 региона обещает, что на время нахождения сборов за добровольцем сохраняются рабочее место и заработная плата. Во время сборов защитники осваивают огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку, основы радиоэлектронной борьбы и связи. Стать членом отряда можно после обращения в военный комиссариат по месту жительства.