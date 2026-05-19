Во Владимирской области утром 19 мая объявили об атаке БПЛА

Канал экстренного оповещения населения "РСЧС Владимирская область" в мессенджере MAX сообщает, что утром 19 мая началась атака БПЛА в 33 регионе.

Больше подробностей в данный момент нет. Власти региона лишь добавили, что работает система ПВО для отражения атак украинских дронов. Также авторы сообщения просят жителей Владимирской области соблюдать меры безопасности и избегать открытых пространств. А в случае опасности или при обнаружении обломков дронов звонить по телефону "112".

Напомним, что канал "РСЧС Владимирская область" был создан Министерством региональной безопасности Владимирской области для экстренного оповещения населения об угрозах как техногенного, так и природного характера. Однако с момента его создания в основном в нем публикуются посты об атаках украинских беспилотников или угрозе атак БПЛА.