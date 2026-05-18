Во Владимире студент обвинил полицейского в избиении пластиковым совком

В Следственном управлении СК России по Владимирской области сообщили, что проводят доследственную проверку по факту инцидента, якобы имевшего место на днях в УМВД России по городу Владимиру на улице Луначарского.

Поводом к проверке стала история, которую 20-летний студент юрфака по имени Григорий разместил в социальных сетях. По словам молодого человека, он отдыхал в местном кафе и оставил на столе power bank – внешний аккумулятор для телефона. Заметив пропажу гаджета, парень вернулся в кафе, но там его уже не было. Запись с камеры наблюдения показала, что кто-то якобы его украл.

Тогда Григорий пришел в городское управление полиции и написал заявление, после чего сотрудник отвел его в кабинет на опрос. В ходе беседы полицейский спросил о доходе семьи Григория, на что тот ответил, что это не имеет отношения к делу. Тут страж порядка, по словам студента, якобы закрыл кабинет и принялся давать ему тумаки, повалил на пол и даже ударил пластиковым совком, который сломался. При этом полицейский якобы обвинил парня в том, что тот пранкер и снимает все на телефон, который оказался выключен.

Затем полицейский пожал руку парню и попросил не жаловаться, а тот отправился снимать побои.

В УМВД России по Владимирской области сообщили, что также проводят по данному факту служебную проверку. Наши источники в правоохранительных органах добавили, что сама по себе история странная и в условиях отсутствия свидетелей основана исключительно на словах парня и сотрудника полиции. При этом зафиксированные телесные повреждения оказались незначительными. В любом случае, обвинять кого-либо до окончания проверки более, чем преждевременно.