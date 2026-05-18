НовостиПроисшествия18 мая 2026 9:05

В Киржаче шесть человек эвакуировали во время пожар в многоквартирном доме

Во Владимирской области потушили возгорание в жилом доме
Алексей КОТМЫШЕВ
Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 18 мая в 7.13 диспетчеры пожарной охраны Киржача приняли вызов из дома №6 по улице Чайкиной. На место возгорания были немедленно направлены 12 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах.

Как оказалось, пожар случился в пятиэтажном многоквартирном доме, из которого пожарные эвакуировали шесть человек. К счастью, никто из людей не пострадал.

Возгорание локализовали и ликвидировали на площади два квадратных метра. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС.