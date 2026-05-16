НовостиОбщество16 мая 2026 14:16

В Александровском округе главу «Благоустройства» накажут за ямы на дорогах

Нарушение обнаружилось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Александровского муниципального округа совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провело проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

В ходе выездов было проверено состояние проезжих частей в городах Александров и Карабаново, а также в поселке Балакирево. Установлено, что на 47 улицах данных населенных пунктов отсутствовала дорожная разметка, а также имелись многочисленные ямы. По мнению прокуратуры, это говорит о том, что долгое время не принимались меры по ремонту и содержанию дорог.

В связи с этим на руководителя МБУ «Благоустройство» был составлен протокол об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, также ему внесено представление.

Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.