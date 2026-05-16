Во Владимирской области прогнозируется гроза с сильным ветром

Как сообщает днем 17 мая Главное управление МЧС России по Владимирской области, в ближайшие несколько часов на территории региона ожидается гроза с дождем. Такой прогноз сделан Владимирским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гроза с дождем может сохраниться до конца текущих суток, при этом при грозе ветер усилится, его порывы составят до 15 метров в секунду.

В связи с изменением погоды в МЧС просят владимирцев и гостей региона быть внимательными и осторожными и не находиться вблизи ветхих деревьев, слабоукрепленных конструкций или рекламных щитов во время ухудшения погодных условий. Также не следует оставлять в таких местах автомобили.

В случае чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «101», «01» или «112».