Во Владимирской области ожидаются туман и жара до +29 градусов

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с девяти часов вечера 16 мая до девяти часов утра 17 мая местами на территории региона ожидается туман, видимость составит от 500 до 800 метров.

Во Владимирском гидрометцентре отметили, что в ночь на 17 мая существенных осадков не ожидается, в то время как днем возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов по Цельсию, а днем установится по-настоящему жаркая погода, и столбики термометров покажут отметки от +24 до +29 градусов.