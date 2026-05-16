НовостиОбщество16 мая 2026 9:41

Из Владимирской области депортировали шесть иностранцев-преступников

Все они освободились из мест заключения
Алексей КОТМЫШЕВ
Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники управления по вопросам миграции главка полиции Владимира депортировали шесть иностранцев, отправив их за пределы России. Все шестеро ранее отбывали наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Все бывшие заключенные потеряли право въезда на территорию России сроком на пять лет, в связи с чем и было произведено принудительное выдворение из страны. В их паспортах проставлены соответствующие отметки.

В региональном управлении полиции добавили, что с начала текущего года сотрудники областного УМВД депортировали уже 59 иностранцев.