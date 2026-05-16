Кольчугинский роддом начал работу в формате родильного зала

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Владимирской области планировало с середины мая снизить статус родильного отделения Кольчугинский центральной районной больницы до экстренного родильного зала.

Теперь в Минздраве региона подтвердили, что с 15 мая отделение начало работу в новом формате. Для оказания неотложной помощи женщинам организован родильный зал. Также завершен ремонт палаты для совместного пребывания матери и ребенка.

Фактически этот зал будет использоваться только в крайних случаях, а остальные беременные женщины должны будут ехать рожать в Александровскую районную больницу, либо во Владимир в Областной перинатальный центр.

Подробностей о судьбе медицинского персонала существенно урезанного родильного отделения в Минздраве не сообщили, лишь добавив, что много лет работавшие там врачи и медсестры продолжат вести беременность женщин из Кольчугинского округа.

Также ведомство здравоохранения заявило, что все эти меры направлены на повышение качества и безопасности медицинской помощи, а также сохранения ее доступности для кольчугинских женщин. Сами кольчугинцы к последнему утверждению относятся скептически.