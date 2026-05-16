Владимирским бойцам СВО увеличили выплату до 2,6 миллиона рублей

. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области, губернатор региона Александр Авдеев подписал указ от 15 мая текущего года №85, согласно которому региональная единовременная выплата военнослужащим, заключившим контракт на участие в специальной военной операции, выросла до 2,6 миллионов рублей.

Однако данная норма касается не всех военнослужащих, а лишь тех, кто заключит контракт с 15 мая по 30 июня 2026 года.

Власти Владимирской области добавили, что, таким образом, с учетом федеральной поддержки размер единовременной выплаты в регионе для основной категории военнослужащих теперь достигает 3 миллионов рублей.